Ученые связали тромбоз и тромбоэмболию после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca с редкой реакцией организма. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и обнаружили, что указанный препарат вызывает аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование антител, которые в свою очередь взаимодействуют с тромбоцитами.
Вместе с тем эксперты уточнили, что точную причину этого явления установить пока не удалось. Кроме того, побочные эффекты можно выявить только с помощью специального анализа крови.
"Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — заявил учувствовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.
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