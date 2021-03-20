Названа возможная причина тромбов после вакцины AstraZeneca

Ученые связали тромбоз и тромбоэмболию после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca с редкой реакцией организма. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Две группы специалистов из Норвегии и Германии провели независимые исследования и обнаружили, что указанный препарат вызывает аутоиммунную реакцию, провоцирующую образование антител, которые в свою очередь взаимодействуют с тромбоцитами.

Вместе с тем эксперты уточнили, что точную причину этого явления установить пока не удалось. Кроме того, побочные эффекты можно выявить только с помощью специального анализа крови.

"Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ", — заявил учувствовавший в исследовании норвежский профессор гематологии Пол Андре Хольм.