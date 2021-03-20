Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.
Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.
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