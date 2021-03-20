ВОЗ оценил сроки восстановления мирового туризма после пандемии

Сейчас сложно давать прогнозы по возобновлению международных путешествий, потому что в мире растет число новых случаев заболевания коронавирусом, об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", — пояснила она, подчеркнув, что во многих странах не хватает вакцин.

Иммунизация путешественников, по ее словам, может привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого заболевания.