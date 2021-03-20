Диетолог Мария Шубина призвала не отказываться от картофеля. Об этом сообщают в РИА "Новости".
Эксперт пояснила, что этот овощ сам по себе не является калорийным продуктом, однако призвала обратить внимание на его гликемический индекс.
"Он у него (картофеля) действительно высокий. То есть картофель может довольно-таки быстро и высоко поднять уровень глюкозы в крови", — отметила диетолог.
По словам Шубиной, чрезмерное употребление этого продукта действительно может способствовать развитию заболеваний сердца и сосудов. Вместе с тем она призвала не отказываться от картофеля полностью: стоит выбирать молодой картофель, чтобы гликемический индекс изначально не был достаточно высоким.
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