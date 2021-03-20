Глава МИД Венгрии Петер Сиярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом он написал в Facebook, прикрепив фотографию своей вакцинации.
"Мы можем победить только с (помощью — ред.) вакцин… Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)", — заявил он.
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