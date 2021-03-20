Учёные назвали неожиданный способ похудеть

Набору лишнего веса способствуют не только малые физические нагрузки и неправильное питание, но также режим сна. Об этом пишет Express со ссылкой на данные американских врачей.

Как утверждают специалисты, недосыпание повышает шансы появления жировых тканей вокруг внутренних органов, а в случае сна сверх меры существенно возрастает вероятность возникновения висцерального жира, который, в свою очередь, крайне опасен, поскольку связан с метаболическим синдромом — набором состояний, способствующих развитию сердечных заболеваний.

Для предотвращения ожирения врачи рекомендуют спать каждую ночь от шести до восьми часов.