Мясников рассказал о семи важных для долголетия продуктах

Семь обязательных продуктов, способных продлить жизнь любого человека, назвал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок", — перечислил он. Мясников напомнил, что нет продуктов просто вредных или полезных. Есть верный и неправильный "образ питания".

А на реальное долгожительство в первую очередь, по словам доктора, влияет наследственность.

Ранее Мясников называл неочевидные симптомы инфаркта. По его словам, об угрозе возникновения сердечного приступа может говорить "классическое жжение за грудиной".