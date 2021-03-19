Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учения Defender Europe назвали антироссийскими
О подготовке Парада Победы рассказали в Кремле
Обокравшего умиравшего правосудие нашло через девять месяцев
Стало известно, когда в России введут электронные паспорта
Комплексы С-500 могут появиться в Крыму
Разведчики Восточного военного округа получат новые автоматы АК-12
Украина и НАТО проведут восемь совместных учений у берегов Крыма
Меркель пригрозила ЕС, что ФРГ закупит "Спутник V" самостоятельно
Американские ВМС получат модернизированную ракету "Томагавк"

Ученые узнали, что "cоздает" тромбы при прививке AstraZeneca

Здоровье

Немецкие и норвежские ученые независимо друг от друга установили, почему вакцина от Astra Zeneca может в ряде случаев провоцировать тромбы.

По данным The Wall Street Journal, препарат может вызывать аутоиммунную реакцию, приводящую к образованию сгустков крови. Реакция является довольно редкой, конкретные причины ее образования остались неустановленными. Она вызывает антитела, взаимодействующие с тромбоцитами.

Лечить такое осложнение специалисты советуют препаратами, разжижающими кровь, и иммуноглобулином.

Ранее использование вакцины AstraZeneca на фоне общей приостановки вновь разрешили во Франции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Россиянам рассказали об опасности использования WhatsApp
Италия может закупить "Спутник V" без "общеевропейских" санкций
Американский спутник взорвался на орбите
Учения Defender Europe назвали антироссийскими
О подготовке Парада Победы рассказали в Кремле
Обокравшего умиравшего правосудие нашло через девять месяцев
Стало известно, когда в России введут электронные паспорта
Комплексы С-500 могут появиться в Крыму
Разведчики Восточного военного округа получат новые автоматы АК-12
Украина и НАТО проведут восемь совместных учений у берегов Крыма
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме

У США есть весомый стимул подумать над словами Владимира Путина о рабстве и расизме в этой стране. Так полагает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны
Новости Украины
Эксперт: предложения Германии по Украине неперспективны
Политика. Новости и аналитика
План есть: как Украина собирается "выжать" Россию из Крыма
Общество
Половина россиян возмущена элитами
Любовь Степушова Зачем власти продавливают слияние КБ "МиГ" и Сухого" Любовь Степушова Александр Артамонов Запад атакует Закавказье. Дело за Россией! Александр Артамонов Усам Оздемиров Как защитить природу без ущерба для экономики Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Вне норм дипломатической этики": Штаты удивили Китай на переговорах
Общество
По заветам Сороса: зачем Алексею Кудрину "свободные науки"
Зеленский нашёл для Украины "большого друга"
Мир. Новости мира
Зеленский нашёл для Украины "большого друга"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников