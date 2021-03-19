Ученые узнали, что "cоздает" тромбы при прививке AstraZeneca

Немецкие и норвежские ученые независимо друг от друга установили, почему вакцина от Astra Zeneca может в ряде случаев провоцировать тромбы.

По данным The Wall Street Journal, препарат может вызывать аутоиммунную реакцию, приводящую к образованию сгустков крови. Реакция является довольно редкой, конкретные причины ее образования остались неустановленными. Она вызывает антитела, взаимодействующие с тромбоцитами.

Лечить такое осложнение специалисты советуют препаратами, разжижающими кровь, и иммуноглобулином.

Ранее использование вакцины AstraZeneca на фоне общей приостановки вновь разрешили во Франции.