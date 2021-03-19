Врач раскрыла влияние корейской квашеной капусты на течение COVID-19

Специалисты Южнокорейского университета провели исследование с участием 15 человек, в результате которого пришли к выводу, что кимчхи, в состав которого входят корейская квашеная капуста, чеснок, красный перец и имбирь, снижает риск развития осложнений от коронавируса.

Вывод южнокорейских учёных в интервью изданию Москва 24 прокомментировала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что квашеная капуста, как и другие продукты, входящие в состав кимчхи, укрепляют иммунитет, но не могут обеспечить защиту от COVID-19 или облегчить течение заболевания.

Также она сообщила, что коронавирусные пациенты, наоборот, страдают от избыточной иммунной реакции.

"Я как врач руками и ногами за квашеную капусту: её употреблять полезно, в ней много витаминов и биологически активных веществ. Но беда с коронавирусом в том, что умирают люди не от недостатка иммунитета, а от избыточной иммунной реакции", — добавила специалист.

Также Чернышова обратила внимание на то, что в исследовании участвовали всего 15 человек, а этого недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы.

Для профилактики вирусных заболеваний в весенний период специалист советует включить в свой рацион квашеные продукты, зелень, свежие овощи и фрукты.