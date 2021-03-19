25-летняя жительница индийского города Чандигарх начала плакать кровавыми слезами. Этот случай описан в медицинском журнале British Medical Journal.
Девушка обратилась за медицинской помощью, но врачи не обнаружили у неё никаких проблем со здоровьем.
Потом они выяснили, что оба раза, когда она так плакала, у неё была менструация. У женщины диагностировали гемолакрию, вызванную редчайшей аномалией — викарной менструацией.
Это кровотечения, синхронизированные с менструальным циклом, могут исходить из слизистых оболочек носа, дёсен, глаз, полости рта и других органов. Причина этого явления пока неизвестна.
Женщине выписали оральные контрацептивы.
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