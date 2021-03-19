Из-за редкой аномалии индианка плачет кровавыми слезами

25-летняя жительница индийского города Чандигарх начала плакать кровавыми слезами. Этот случай описан в медицинском журнале British Medical Journal.

Девушка обратилась за медицинской помощью, но врачи не обнаружили у неё никаких проблем со здоровьем.

Потом они выяснили, что оба раза, когда она так плакала, у неё была менструация. У женщины диагностировали гемолакрию, вызванную редчайшей аномалией — викарной менструацией.

Это кровотечения, синхронизированные с менструальным циклом, могут исходить из слизистых оболочек носа, дёсен, глаз, полости рта и других органов. Причина этого явления пока неизвестна.

Женщине выписали оральные контрацептивы.