Дерматолог перечислила причины весеннего выпадения волос

Выпадение волос весной может быть вызвано с дефицитом витамином и накопившимися за зиму стрессами, сообщила в эфире "Радио 1" врач-дерматолог Юлия Колюбина.

Зимой волосам не хватает кислорода и витамина D из-за отсутствия солнца и постоянного ношения шапки.

Так же стрессовые ситуации могут негативно отразиться на работе внутренних органов и систем.

Для того чтобы вернуть волосам красоту и здоровье, нужно включить в свой рацион продукты, содержащие витамины А, Е, Омега, кальций, цинк, либо пропить комплекс витаминов или поливитаминов.

В случае если это не дало нужного эффекта, то следует обратиться к врачу. Возможно, проблема скрыта в гормональном дисбалансе или нарушениях работы ЖКТ.