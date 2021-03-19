Выпадение волос весной может быть вызвано с дефицитом витамином и накопившимися за зиму стрессами, сообщила в эфире "Радио 1" врач-дерматолог Юлия Колюбина.
Зимой волосам не хватает кислорода и витамина D из-за отсутствия солнца и постоянного ношения шапки.
Так же стрессовые ситуации могут негативно отразиться на работе внутренних органов и систем.
Для того чтобы вернуть волосам красоту и здоровье, нужно включить в свой рацион продукты, содержащие витамины А, Е, Омега, кальций, цинк, либо пропить комплекс витаминов или поливитаминов.
В случае если это не дало нужного эффекта, то следует обратиться к врачу. Возможно, проблема скрыта в гормональном дисбалансе или нарушениях работы ЖКТ.
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