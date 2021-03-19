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Важность магнитно-резонансной томографии в современных реалиях

Здоровье

Под магнитно-резонансной томографией (МРТ) подразумевается специальный способ проверки организма с помощью радиоволн и магнитного поля. Технология позволяет получить подробный снимок различных структур в человеческом теле и поставить точный диагноз. МРТ всего организма - это эффективный способ вовремя определить любые патологии и нарушения во внутренних органах и системах, а также избежать развития осложнений при каких-либо заболеваниях. С помощью сервиса "Единый центр записи" можно записаться на обследование, не выходя из дома, что крайне удобно.

Важность магнитно-резонансной томографии в современных реалиях

Почему важно делать МРТ всего организма

Передовые технологии и методы обследования позволяют устанавливать диагнозы с максимальной точностью. Магнитно-резонансная томография — не исключение. Она входит в комплекс незаменимых процедур при наличии различных заболеваний. Методика предоставляет информативную картинку состояния тканей и органов в результате воздействия магнитных полей.

Среди основных показаний к проведению диагностики выделяют:

  • частые головные боли, обморочные состояния, боли в спине, судороги и хроническая заложенность носа;
  • последствия перенесенного инсульта;
  • подготовительные мероприятия к хирургическому вмешательству и диагностика в послеоперационный период;
  • подтверждение диагноза, полученного после рентгеновского обследования, маммографии или УЗИ.

При возникновении малейших отклонений в чувствительности лицевых нервов, затяжных головных болях и частичной потере слуха, обоняния и зрения, необходимо незамедлительно записаться на прием к специалисту и выполнить магнитно-резонансную томографию.

В современных реалиях периодическое обследование организма с помощью МРТ является обязательной мерой, позволяющей избежать серьезных нарушений и проблем со здоровьем.

Противопоказания

При этом у процедуры есть и противопоказания, из-за которых она может использоваться далеко не для всех пациентов. Запрещено использовать методику при установленном в теле кардиостимуляторе или наличии металлических осколков или имплантатов. Это связано с тем, что магнитное поле негативно воздействует на любые металлические конструкции и может привести к их повреждению.

Также запрещено проводить МРТ во время беременности, поскольку действия магнитных полей негативно сказываются на состоянии плода. Еще следует отказаться от подобной диагностики при кормлении новорожденного грудью или при почечной недостаточности. Соблюдение таких правил позволит избежать негативных последствий для организма и установить точный диагноз.

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Автор: Ольга Лазарева
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