Как быстро заснуть? Советы сомнологов

19 марта во всём мире отмечают Всемирный день сна. Многие люди не придают должного значения качеству сна, а ведь недосып ускоряет процесс старения, негативно отражается на работе мозга и даже может вызвать психические нарушения.

Одна из самых частых проблем, связанных со сном, — это бессонница.

О том, почему она возникает и как с нею справиться, в интервью Москва 24 рассказала врач-невролог-сомнолог Елена Царёва. По словам специалиста, у бессонницы может быть несколько причин, например, стресс или проблемы со здоровьем.

"Например, движения ног — подергивания и сгибания, остановки дыхания во сне, которые заставляют организм проснуться, чтобы восстановить дыхание. Также каждое второе пробуждение ночью связано с тем, что необходимо сходить в туалет", — пояснила она.

Чтобы снять стресс, полезно заняться спортом или медитацией, а чтобы не просыпаться ночью в туалет, следует отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Подёргивания ног могут свидетельствовать о проблемах с уровнем железа или сбоях в работе щитовидной железы. В таких случаях следует обратиться к врачу.

Лайфхаки для быстрого засыпания

Быстро заснуть поможет раннее просыпание. Причём рано вставать нужно не только в будние, но и в выходные дни, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин, сообщает Москва 24.

"Существует такой термин как "давление сна" — это состояние сонливости, которое заставляет нас вечером ложиться спать. У большинства современных людей за счёт активной жизни и гаджетов давление сна уменьшается. Оттягивается процесс засыпания, люди хуже просыпаются, качество сна ухудшается", — пояснил специалист.

Также за 1-2 часа до сна не стоит загружать себя потоком информации, а за 2-3 часа — рекомендуется отказаться от приёма пищи.