AstraZeneca обновит инструкцию по применению по санкции EMA

Фармкомпания AstraZeneca обновит инструкцию по применению своей вакцины от COVID-19, как только будет получена рекомендация Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Указанное ведомство, по данным ТАСС, заявило, что вакцина безопасна и эффективна, а ее преимущества сильнее, чем риски. В инструкцию было рекомендовано добавить призыв немедленно обращаться к врачам при затрудненном дыхании, отеке или чувстве холода в руках или ногах, болях в животе или груди и некоторых других симптомах.

Ранее целый ряд стран приостановил использование данной вакцины из-за сообщений об образовании тромбов в крупных сосудах у привившихся. Сегодня многие из них сообщили, что возобновят вакцинацию ей с 19 марта. Продолжать использование вакцины AstraZeneca советует и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

До этого "Правда.Ру" писала, что Киев обвинил в злоключениях с AstraZeneca Россию.