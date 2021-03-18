Доктор Мясников назвал неочевидные симптомы инфаркта

Каждый год более 17,5 млн человек в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

О том, как вовремя распознать сердечный приступ, в эфире "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, об угрозе возникновения сердечного приступа может говорить "классическое жжение за грудиной".

При инфаркте человек может испытывать неприятные ощущения в задней и нижней стенках сердца. Также боль может отдавать в руку, живот, голову, пальцы. Не стоит исключать зубную боль.

Ранее немецкий врач Дитрих Гренемейер назвал три способа защиты от инфаркта и инсульта.