Разработан новый метод предотвращения сердечного приступа

Сердечный приступ представляет собой острое состояние, которое отличается тяжестью и стремительным развитием сердечной недостаточности.

Недавно специалисты Центра фотомедицины Wellman разработали метод внутрисосудистой визуализации. Предполагается, что это позволит предотвращать сердечные приступы.

С помощью данной технологии можно будет выявлять риск возникновения приступа на ранней стадии. Устройство будет передавать данные ПК, а тот анализировать данные пациентов.

По словам разработчиков, если своевременно выявлять нестабильные коронарные бляшки, то это позволит раньше начать лечение и спасти жизнь многим людям.

Специалисты тестируют новый метод на моделях животных. Первые результаты показали, что внутрисосудистая лазерная визуализация позволяет выявить механические особенности коронарных бляшек.