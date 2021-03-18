Сердечный приступ представляет собой острое состояние, которое отличается тяжестью и стремительным развитием сердечной недостаточности.
Недавно специалисты Центра фотомедицины Wellman разработали метод внутрисосудистой визуализации. Предполагается, что это позволит предотвращать сердечные приступы.
С помощью данной технологии можно будет выявлять риск возникновения приступа на ранней стадии. Устройство будет передавать данные ПК, а тот анализировать данные пациентов.
По словам разработчиков, если своевременно выявлять нестабильные коронарные бляшки, то это позволит раньше начать лечение и спасти жизнь многим людям.
Специалисты тестируют новый метод на моделях животных. Первые результаты показали, что внутрисосудистая лазерная визуализация позволяет выявить механические особенности коронарных бляшек.
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