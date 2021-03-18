Нейропсихолог перечислила способы улучшения памяти

Под влиянием различных факторов память человека может ухудшаться. О том, как её восстановить, в эфире "Радио 1" рассказала врач и нейропсихолог Ирина Хвингия.

В первую очередь, по словам специалиста, следует выяснить причину снижения памяти. Если была травма головы, то нужно обратиться к неврологу.

Ухудшение памяти может быть связано с недосыпом или отсутствием физической нагрузки. Проблемы могут быть вызваны и привычкой плотно ужинать. Если человек есть на ночь тяжёлую пищу, то его мозгу приходится работать вместе с желудком.

Чтобы улучшить способность запоминать информацию, можно начать учить стихи и числовые ряды. Будут полезны тренировки внимания.

Хвингия рекомендует брать картинки и стараться запомнить изображения, а потом проверять себя на знание даже самых мелких деталей.

Ещё один способ — написание наименования цветов другим цветом шрифта. Это упражнение позволит развить концентрацию внимания.

Кроме того, будут полезны занятия по таблице Шульте, на которой надо искать числа, расположенные в случайном порядке. Такие упражнения рекомендуется выполнять регулярно по 15-30 минут в день.

Людям старшего возраста лучше заниматься в первой половине дня, так как к вечеру они устают.