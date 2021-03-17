Британская Национальная служба здравоохранения заявила о "значительном сокращении еженедельных поставок" антиковидных вакцин уже в следующем месяце.
Медиков призывают в связи с этим сосредоточиться на вакцинации наиболее уязвимых к пандемии групп людей.
Глава минздрава королевства Мэтт Хэнкок, тем не менее, уверен, что островное государство опережает график вакцинации, и все взрослое население получит первую дозу вакцины к концу июля. На данный момент первый укол получили почти половина взрослых британцев — свыше 25 миллионов человек. Полностью привиты около 1,7 млн жителей туманного Альбиона.
А американцам ввели уже 100 млн доз вакцин от коронавируса. Российский телеведущий доктор Мясников призвал брать с них пример.
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