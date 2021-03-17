Поставки вакцин в Британии могут сократиться уже в апреле

Британская Национальная служба здравоохранения заявила о "значительном сокращении еженедельных поставок" антиковидных вакцин уже в следующем месяце.

Медиков призывают в связи с этим сосредоточиться на вакцинации наиболее уязвимых к пандемии групп людей.

Глава минздрава королевства Мэтт Хэнкок, тем не менее, уверен, что островное государство опережает график вакцинации, и все взрослое население получит первую дозу вакцины к концу июля. На данный момент первый укол получили почти половина взрослых британцев — свыше 25 миллионов человек. Полностью привиты около 1,7 млн жителей туманного Альбиона.

А американцам ввели уже 100 млн доз вакцин от коронавируса. Российский телеведущий доктор Мясников призвал брать с них пример.