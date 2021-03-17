Россиян призвали не ездить за границу на майские праздники

В Роспотребнадзоре советуют не ездить за границу на майские праздники.
"Планируя свои праздничные дни, майские или если отпуска у кого-то сейчас, лучше все-таки их провести внутри страны", — сказала в эфире телеканала "Россия 1" глава ведомства Анна Попова.
До этого чиновник объяснила, что южноафриканский и британский варианты коронавируса были завезены в Россию людьми, посещавшими зарубежные страны. Первый привезли с собой гости ЮАР и Занзибара, а британский, помимо Европы, распространен в Дубае.
Ранее на вопрос, какой вакциной прививаться от коронавируса, Попова посоветовала "ту, которая под рукой — все российские вакцины безусловно хороши".
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