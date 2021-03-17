Содержащиеся в молочной продукции и в говядине патогены провоцируют развитие рака кишечника, сообщает "МедикФорум".
К такому выводу пришли учёные в результате экспериментов.
Специалисты Немецкого центра исследования рака уже давно выдвинули гипотезу о том, вещества из молочных продуктов говядины негативно влияют на слизистую оболочку кишечника.
В молоке и сыворотке крупного рогатого скота была обнаружена новая форма инфекционных агентов.
В ходе нового исследования была выявлена взаимосвязь между потреблением молока и говядины и развитием колоректального рака.
Эти продукты являются косвенными канцерогенами. Если в течение нескольких десятков лет они влияют на слизистую оболочку, то у человека может развиться рак.
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