43-летняя испанка скончалась после прививки вакциной AstraZeneca

В Испании после введения прививки вакциной AstraZeneca скончалась 43-летняя женщина. У неё произошло кровоизлияние в мозг. Специалисты агентства медикаментов и товаров медицинского назначения расследуют обстоятельства случившегося.

В настоящее время идёт сбор дополнительных данных с целью выяснить, есть ли связь между введением препарата и гибелью пациентки, сообщает Минздрав Испании.

Напомним, что ранее женщина из города Марбелья обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и головную боль, но врачи решили, что это просто побочные эффекты от препарата.

Через 10 дней во время операции у пациентки выявили отёк мозга. Она скончалась от ишемического инсульта.

В общей сложности в Испании было выявлено три случая тромбообразования после введения прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.