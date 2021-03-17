В Испании после введения прививки вакциной AstraZeneca скончалась 43-летняя женщина. У неё произошло кровоизлияние в мозг. Специалисты агентства медикаментов и товаров медицинского назначения расследуют обстоятельства случившегося.
В настоящее время идёт сбор дополнительных данных с целью выяснить, есть ли связь между введением препарата и гибелью пациентки, сообщает Минздрав Испании.
Напомним, что ранее женщина из города Марбелья обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и головную боль, но врачи решили, что это просто побочные эффекты от препарата.
Через 10 дней во время операции у пациентки выявили отёк мозга. Она скончалась от ишемического инсульта.
В общей сложности в Испании было выявлено три случая тромбообразования после введения прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca.
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