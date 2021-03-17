Спать на старых подушках может быть опасно для здоровья

Подушка очень важна для здорового сна, от которого зависит самочувствие человека. Её нужно периодически менять, сообщил в интервью "Пятому каналу" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Срок "жизни" подушки зависит от того, из какого материала она сделана. Так, перьевыми и пуховыми подушками можно пользоваться не более 6 месяцев, а изделиями из синтетических материалов — до 5 лет.

Пользоваться старыми подушками опасно для здоровья.

Во-первых, подушка может быть источником сильных аллергенов, так как на ней скапливается пыль, клещи, плесневые грибки, волоски, частички отмершего эпителия кожи и так далее. Если человек спит на подушке, которой больше 5 лет, то его могут беспокоить хронический насморк, головные боли, бронхиальная астма.

Кроме того, из-за старых подушек может появиться перхоть, а поселившиеся в них микроскопические насекомые могут вызвать различные заболевания.

Эти насекомые не кусаются, они только питаются эпителием, каплями пота или слюны, которые остаются на подушке. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы постельные принадлежности были чистыми.