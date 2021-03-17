Учёные хотят "разливать в бутылки" запах счастья и использовать для лечения различных фобий и депрессии, сообщает Medical Xpress.
Тело человека может издавать различные запахи, когда реагирует на те или иные события.
"Когда мы ощущаем счастье, то тело производит особые хемосигналы, которые не имеют запаха, как такового, однако распространяют счастье на окружающих людей. То же самое касается и страха. Речь идет о своеобразной эмоциональной инфекции, которая в целом выглядит чрезвычайно интересно", — пояснил профессор кафедры информационной инженерии в Университете Пизы (Италия) Энцо Паскуале Сцилинго.
По словам учёного, запах счастья может стать частью лечения психических расстройств. Специалистам только нужно найти такой запах, который будет способствовать позитивным состояниям человека.
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