"Они — молодцы": Мясников призвал россиян равняться на американцев

В США полным ходом идёт вакцинация населения — американцам ввели уже 100 млн доз вакцин от коронавируса.

Врач и телеведущий Александр Мясников похвалили граждан США и призвал россиян брать с них пример.

"Они поставили задачу первыми за 100 дней сделать 100 миллионов уколов, они молодцы. Нам надо брать с них пример", — заявил он в эфире программы "Соловьев LIVE" на YouTube.

Мясников отметил, что не стоит ориентироваться на то, что вакцина от COVID-19 действует два года. На 100% это неизвестно.

"Мы не знаем. Два года? Дай Бог. Но мы уже перестали говорить о том, что она действует пожизненно. Многие так думали", — сказал Мясников.

Из-за различных мутаций вируса в будущем люди будут делать прививку каждый год.