Мышечную атрофию будут лечить с помощью тканей шелкопряда

Учёные уже давно ищут эффективные методы лечения мышечной атрофии.

Недавно выяснилось, что в лечении этого заболевания можно использовать ткань шелкопряда. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Юта.

В процессе опытов учёные использовали натуральный и трансгенный шёлк тутового шелкопряда для выращивания клеток скелетных мышц.

Предполагается, что новый способ культивирования мышечных клеток будет эффективным.

Стоит отметить, что мышечная атрофия встречается при некоторых неврологических заболеваниях и при различных возрастных процессах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи пермской клиники спасли жителя штата Техас (США) Алана Спенсера от редкого заболевания, которое приводит к атрофии мышц.

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