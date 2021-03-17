Учёные уже давно ищут эффективные методы лечения мышечной атрофии.
Недавно выяснилось, что в лечении этого заболевания можно использовать ткань шелкопряда. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Юта.
В процессе опытов учёные использовали натуральный и трансгенный шёлк тутового шелкопряда для выращивания клеток скелетных мышц.
Предполагается, что новый способ культивирования мышечных клеток будет эффективным.
Стоит отметить, что мышечная атрофия встречается при некоторых неврологических заболеваниях и при различных возрастных процессах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи пермской клиники спасли жителя штата Техас (США) Алана Спенсера от редкого заболевания, которое приводит к атрофии мышц.
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