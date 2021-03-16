Диетолог раскрыла опасность Великого поста для детей

Великий пост не следует соблюдать детям, так как ограничения в питании могут негативно отразиться на их здоровье. Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" высказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Детей нельзя ограничивать в потреблении белка животного происхождения, так как он необходим для нормального роста и развития.

"Для детского роста необходим белок каждый день, потому что детские ткани растут, а это всё белок, то есть мышечная масса, объем циркулирующей крови, объем внутренних органов — это всё белок, белок, белок", — пояснила специалист.

Кроме того, многие дети страдают скрытой анемией, поэтому недостаток животного белка может только ухудшить ситуацию. Также следует помнить о физической активности детей.

"Я бы как врач удержание от белковых продуктов запретила бы", — сказала врач. ﻿﻿﻿