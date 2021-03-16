Медики назвали основные симптомы образования тромбов

Чаще всего сгустки крови образуются в нижних конечностях, поэтому наиболее распространённый признак тромбоза — отёки ног, сообщает портал Express.

Об образовании тромбов может усиливаться зуд, а кожа становится красного или синего оттенка, утверждают британские врачи.

В процессе развития заболевания зуд усиливается и переходит в боль. Если сгусток расположен в области голени, то у человека могут быть спазмы.

В случае, если у человека начались проблемы с дыханием, усилился кашель, появились боли в груди, то это может быть симптомом того, что тромб переместился из ног в лёгкие. В таких случаях следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.