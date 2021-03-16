Испанские медики назвали "хороший" симптом COVID-19

Потеря обоняния является "хорошим" симптомом COVID-19, считают испанские учёные.

Специалисты Мадридского университета Комплутенсе и клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 пациентов с коронавирусом.

Потеря обоняние свидетельствует о сильном иммунном ответе. Следовательно, у человека в таком случае снижается риск развития цитокинового шторма, который часто приводит к смерти.

Полученные результаты помогут произвести первоначальную оценку состояния больного и составить прогноз развития патологических процессов, вызванных "ковидом".

Также учёные выяснили, что нарушения обоняния и вкуса чаще встречается у женщин и пациентов младше 65 лет и людей, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний, пишет "РИА Новости".

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