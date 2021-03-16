Учащихся российских школ, которые публикуют на своих страницах в соцсетях изображения в стиле аниме, будут отправлять к психологу. Это связано с тем, что просмотр этих мультсериалов негативно отражается на детской психике и даже может подтолкнуть к суициду.
О том, есть ли связь между просмотром аниме и суицидами, в интервью "Правде.Ру" рассказала детский клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры детской психиатрии в Российской медицинской академии последипломного непрерывного образования Елена Морозова.
"Во-первых, смотря какие аниме. Есть ведь очень весёлые, жизнерадостные аниме. Они очень увлекательны и не провоцируют суицидальных наклонностей. Поэтому не стоит проводить такой корреляции, что если ребёнок увлекается аниме, то у него высокий риск суицида.
Что может спровоцировать суицид?
Суицид — это эмоциональное неблагополучие. Причины кроются не в аниме, а в общей ситуации ребёнка: насколько его понимают в семье, оказывают ли ему эмоциональную поддержку, насколько он успешен в школе, всё ли там благополучно в выстраивании отношений с учителями, с одноклассниками. Это гораздо более серьёзные причины.
Суицидальный риск может повышать общая социальная ситуация, особенно если это касается подростков. В 13-14 лет дети во многом пытаются разобраться. В одиночку им это сделать довольно сложно. Поэтому некоторые уходят в какое-то своё пространство. Так, у кого-то может развиться пристрастие к аниме.
Но сказать, что это причина суицидов, конечно, нельзя", — заключила собеседница "Правды.Ру".
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