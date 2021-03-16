Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации

Категорий людей, кому противопоказана вакцина "Спутник V" по здоровью, очень мало. Препарат нельзя использовать только при тяжёлых формах аллергии, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Таких категорий людей минимальное количество, только люди с тяжёлыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями — отёк Квинке и анафилактический шок. Тем людям, у которых аллергия на определённые антигены, надо вакцинироваться", — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что людям с аллергическими реакциями надо проконсультироваться со своим врачом перед вакцинацией и выбрать наиболее оптимальное время для прививки.