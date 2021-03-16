Россиян предупредили о необратимых поражениях почек после COVID-19

COVID-19 негативно отражается на работе внутренних органов человека. Так, коронавирус способен сильно ударить по почкам. Возникшие после перенесённого "ковида" проблемы с почками могут приобрести хронических характер, сообщил в интервью агентству "Москва" нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов.

"У части пациентов с острым повреждением почек, к сожалению, полного восстановления за время пребывания в стационаре мы не наблюдаем. И у таких пациентов возможна ситуация, при которой функция этого органа не восстановится до исходных значений", — пояснил он.

Острое повреждение может возникнуть даже у людей со здоровыми почками.

Врачам пока не удалось раскрыть точный механизм поражения почек.

Проблемы с этим органом при COVID-19 повышают риск летального исхода. По статистике у 25-30% пациентов диагностировано острое повреждение почек, отметили в Минздраве РФ.