COVID-19 негативно отражается на работе внутренних органов человека. Так, коронавирус способен сильно ударить по почкам. Возникшие после перенесённого "ковида" проблемы с почками могут приобрести хронических характер, сообщил в интервью агентству "Москва" нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева Николай Буланов.
"У части пациентов с острым повреждением почек, к сожалению, полного восстановления за время пребывания в стационаре мы не наблюдаем. И у таких пациентов возможна ситуация, при которой функция этого органа не восстановится до исходных значений", — пояснил он.
Острое повреждение может возникнуть даже у людей со здоровыми почками.
Врачам пока не удалось раскрыть точный механизм поражения почек.
Проблемы с этим органом при COVID-19 повышают риск летального исхода. По статистике у 25-30% пациентов диагностировано острое повреждение почек, отметили в Минздраве РФ.
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