Вирусолог объяснил, откуда берутся новые штаммы COVID-19

Возникновение новых штаммов коронавируса не является причиной для паники, заявил в интервью RT профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

"Получение и образование новых штаммов, когда вируса в мировой человеческой популяции очень много, достаточно вероятно. Вот когда снизится количество вируса в человечестве, тогда они будут образовываться с меньшей долей вероятности. Такие варианты, как британский или южноафриканский, появляются, потому что происходят случайные ошибки при копировании цепей рибонуклеиновой кислоты. И такая вот случайная мутация приводит к тому, что возникает немного изменённый белок типа коронавируса", — пояснил он.

Аргановский напоминает о важности вакцинации. Вакцины, которые сейчас используются, очень эффективны от всех штаммов.