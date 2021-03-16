Проблемы с ногтями и волосами могут быть симптомами анемии

Проблемы с ногтями и волосами могут указывать на развитие опасных заболеваний. В первую очередь такие симптомы свидетельствуют о дефиците железа в крови, сообщает "Пятый канал".

По данным ВОЗ от анемии страдает около четверти всего населения Земли.

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о возникновении и последствиях малокровия.

Причина развития недуга — нехватка железа в организме. На фоне недостатка этого микроэлемента у человека возникают нарушения, которые отражаются на состоянии волос и ногтей.

У людей с анемией чаще развиваются инфекционные заболевания.

К дефициту вещества приводит недостаточное употребление продуктов животного происхождения, потеря крови и проблемы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта.

Анемия может быть причиной головных болей, плохого настроения и постоянной усталости.

Чтобы не допустить развитие заболевания, следует каждый год сдавать общий анализ крови, а в случае обнаружения вышеназванных симптомов обращаться к врачу.