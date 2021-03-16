Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сразу после того, как её одобрят компетентные европейские власти, сообщил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос в интервью радиостанции Кипрской радиовещательной корпорации CyBC (RIK).
"Это будет двустороннее соглашение, которое было одобрено две недели назад. Вопросом занимается министр здравоохранения с официальными лицами. Как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке определенного количества вакцины для удовлетворения потребностей страны", — сказал Кусиос.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.