Кипр назвал условие закупки "Спутника V"

Совет министров Кипра решил закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" сразу после того, как её одобрят компетентные европейские власти, сообщил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос в интервью радиостанции Кипрской радиовещательной корпорации CyBC (RIK).

"Это будет двустороннее соглашение, которое было одобрено две недели назад. Вопросом занимается министр здравоохранения с официальными лицами. Как только будет получено одобрение, Кипр приступит к закупке определенного количества вакцины для удовлетворения потребностей страны", — сказал Кусиос.