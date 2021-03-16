Мурашко рассказал о контроле качества вакцин от коронавируса в РФ

Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"В предыдущие годы мы сделали с вами систему, в том числе ввода в гражданский оборот вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая выпускаемая сегодня ампула проходит очень жёсткий контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как ВОЗ, так и ряда зарубежных стран. Уровень контроля качества по вакцинам — он беспрецедентен", — сказал Мурашко.