Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогозин заявил что США недооценили "Роскосмос"
Захарова подтвердила готовность наращивать взаимодействие с Турцией
Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
"Между кураторами и курируемыми": о встрече глав МИД США и Японии
Эксперт назвала самые выгодные кредиты
Васильева заболела пневмонией за день до возвращения в биатлон
В США определили "суперраспространителей" COVID-19
Санкции мешают Крыму

Мурашко рассказал о контроле качества вакцин от коронавируса в РФ

Здоровье » Здравоохранение

Контроль качества вакцин от COVID-19 в Российской Федерации находится на самом высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"В предыдущие годы мы сделали с вами систему, в том числе ввода в гражданский оборот вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая выпускаемая сегодня ампула проходит очень жёсткий контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как ВОЗ, так и ряда зарубежных стран. Уровень контроля качества по вакцинам — он беспрецедентен", — сказал Мурашко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Цифровой суверенитет становится девизом дня
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
В России могут подорожать авиабилеты
В Гренландии под километровым слоем льда обнаружили живые растения
Кардиолог о самой главной причине смертности
Во Франции нашли ещё одну разновидность коронавируса
Володин предложил скорректировать ставку по льготной ипотеке
Газизов объяснил, зачем вернулся в "Уфу"
Украинский эксперт разъяснил, почему Киев не намерен "бомбить Донбасс"
Бобровский стал одним из лучших вратарей в истории НХЛ
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украина: на смену суржику придёт English? Руслан Веснянко
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников