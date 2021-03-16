В США определили "суперраспространителей" COVID-19

Люди, страдающие ожирением, а также люди пожилого возраста являются суперраспространителями коронавируса, утверждают американские специалисты. К такому выводу они пришли в результате проведённого исследования частиц выдыхаемого воздуха у разных категорий людей.

Дело в том, что при выдохе у каждого человека выделяется разное количество частиц.

Оказалось, что самое большое их количество выделяется у пожилых людей и людей с лишним весом.

Ряд учёных убеждены, что не стоит всё сводить только к этим двум факторам.

Они считают, что суперраспространение вируса определяется ещё вирусной инфекцией, механизмом передачи и состоянием иммунной системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кролики и барсуки могут быть причастны к распространению COVID-19.