Патрушев передал Ханою бесплатную партию "Спутника V"

Москва передаёт Вьетнаму партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в безвозмездном порядке.

По данным РИА "Новости", эту партию уже доставил в Ханой на самолёте Ил-96 секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Ранее сообщалось, что представители ЕС желают провести переговоры, касающиеся закупок "Спутника V", с разработчиками вакцины. Препарат очень нужен для того, чтобы всё-таки воплотить в реальность план масштабной вакцинации населения Евросоюза.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что приоритетом должна быть вакцинация россиян при том, что спрос на "Спутник V" в мире крайне высок.