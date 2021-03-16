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США обвинили в препятствии закупкам "Спутника V" в Бразилии

Здоровье

Разработчики отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V" заявили, что США публично пытались заставить Бразилию не покупать их препарат.

США обвинили в препятствии закупкам "Спутника V" в Бразилии

В своем заявлении они опираются на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). Согласно ему, как утверждается, США укрепляют связи с другими странами Северной и Южной Америки, чтобы Россия, Куба и Венесуэла не усиливали в них влияние "в ущерб безопасности Вашингтона". То есть уговаривают эти три государства  отказываться от принятия помощи.

"Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу "Спутника V". Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней", — утверждают создатели вакцины.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что спрос на "Спутник V" в мире превышает предложение, но приоритетом остаётся вакцинация россиян.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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