Психиатр раскрыл способы борьбы с весенней хандрой

К весне у многих людей организм истощается из-за авитаминоза и эпидемий респираторных заболеваний. О том, как справиться с весенней хандрой, в интервью "Москва 24" рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

На эмоциональное состояние человека влияет продолжительность светового дня. Весной он довольно короткий по сравнению с летним периодом.

Весенний авитаминоз часто сопровождается тревожными расстройствами. Эти состояние могут влиять друг на друга.

"И здесь решение одного вопроса может улучшить состояние другой проблемы", — объяснил он.

Улучшить ситуацию поможет витамин D, который положительно влияет на психосоматику. Но перед его приёмом рекомендуется сдать анализ на уровень вещества в организме.

Кроме того, следует увеличить физическую активность, так как спорт улучшает эмоциональный фон человека. Также полезно сменить обстановку, например съездить в другой город. Можно найти новое увлечение, это поможет избавиться от негативных мыслей.