Доктор Мясников раскрыл причину хронического кашля

Хронический кашель может быть вызван заболеваниями желудка. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" озвучил врач и телеведущий Александр Мясников.

Также, кашель может быть вызван забросом кислого содержимого желудка в пищевод. Это указывает на наличие гастроэзофагеального рефлюкса.

"Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — пояснил эксперт.

Также данный недуг может спровоцировать боль в горле и осиплость голоса. Изжоги в этом случае может не быть.

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