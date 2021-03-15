Хронический кашель может быть вызван заболеваниями желудка. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-1" озвучил врач и телеведущий Александр Мясников.
Также, кашель может быть вызван забросом кислого содержимого желудка в пищевод. Это указывает на наличие гастроэзофагеального рефлюкса.
"Причина номер один хронического кашля — это заброс кислого содержимого желудка в пищевод. А в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Они раздражаются — человек начинает кашлять", — пояснил эксперт.
Также данный недуг может спровоцировать боль в горле и осиплость голоса. Изжоги в этом случае может не быть.
Ранее доктор Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19.
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