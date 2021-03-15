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В Италии арестована Партия вакцины AstraZeneca

Здоровье » Здравоохранение

Прокуратура итальянского города Биелла наложила арест на партию вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca после смерти учителя музыки, которому был введен препарат. Об этом сообщает РИА "Новости".

Прокуроры пьемонтского города открыли расследование по факту летального исхода и наложил и "срочный превентивный арест на партию ABV5811 по всей национальной территории", говорится в их сообщении.

Распоряжение правоохранителей последовало после решения региональных властей приостановить применение вакцины из данной партии. Преподаватель музыки Сандро Тоньятти скончался спустя несколько часов после приема вакцины в возрасте 57 лет.

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Автор: Алексей Корнеев
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