Названы страны, которые готовы вакцинировать от COVID-19 иностранцев

Пять стран заявили о готовности принимать туристов и фрилансеров, желающих поставить прививку от коронавируса, сообщает АТОР.

Правительство Барбадоса предложило путешественникам прививку вакциной Oxford / AstraZeneca индийского производства. Бесплатная вакцина ждет обладателей долгих виз. Эту же вакцину с 9 марта готовы колоть иностранцам медучреждения Маврикия.

С началом кампании вакцинации в Дубае власти эмирата предложили зарубежным гостям приехать в город для удаленной работы минимум на год, пообещав им бесплатную прививку. Поставить ее могут только резиденты. Вакцинацинируют BioNTech / Pfizer и китайской Sinovac.

Куба заявила о готовности привить всех туристов собственной вакциной Sovereign 02 после окончания третьей фазы ее испытаний.

Правительство Мальдивской республики разрабатывает планы по запуску "прививочного туризма". Прививают желающих препаратом Oxford / AstraZeneca, который производит Индийский институт сыворотки.