Дефицит витамина С повышает риск возникновения инсульта

Французские учёные обнаружили связь между риском возникновения геморрагического инсульта и дефицитом витамина C.

Это вещество необходимо для соединительной и костной ткани. Также известно, что витамин C играет важную роль в работе иммунной системы. Но только недавно стало известно, что его нехватка может стать причиной гипертонии.

Приём витамина C необходим нужен для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, так как участвует в регуляции кровяного давления. В случае её нарушения развивается патология.

К гипертонии приводят разные факторы, среди которых травмы, злоупотребление алкоголем, лишний вес. Теперь этот список дополнил дефицит витамина С. Для того чтобы этого не допустить, каждый день необходимо употреблять 120 мг данного вещества. Источником витамина C являются цитрусовые, болгарский перец, чёрная смородина и зелень петрушки.

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