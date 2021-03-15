Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Италии арестована Партия вакцины AstraZeneca
Стало известно когда увеличат пенсии в 2021 году
Аксёнов разрешил мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Спасатели эвакуировали застрявших в метель на Байкале туристов
Названы страны, которые готовы вакцинировать от COVID-19 иностранцев
Россия все меньше изпользует американскую валюту
В чем расширить компетенции омбудсменов: мнение эксперта
Эксперт оценил проект по созданию на Луне "Ноева ковчега"
Навальный подтвердил, что его доставили в покровскую ИК‑2

Дефицит витамина С повышает риск возникновения инсульта

Здоровье » Здоровье и профилактика

Французские учёные обнаружили связь между риском возникновения геморрагического инсульта и дефицитом витамина C.

Дефицит витамина С повышает риск возникновения инсульта

Это вещество необходимо для соединительной и костной ткани. Также известно, что витамин C играет важную роль в работе иммунной системы. Но только недавно стало известно, что его нехватка может стать причиной гипертонии.

Приём витамина C необходим нужен для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, так как участвует в регуляции кровяного давления. В случае её нарушения развивается патология.

К гипертонии приводят разные факторы, среди которых травмы, злоупотребление алкоголем, лишний вес. Теперь этот список дополнил дефицит витамина С. Для того чтобы этого не допустить, каждый день необходимо употреблять 120 мг данного вещества. Источником витамина C являются цитрусовые, болгарский перец, чёрная смородина и зелень петрушки.

 

﻿﻿﻿﻿﻿

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Труп рабочего обнаружили на территории завода в Амурской области
Россия создала нейтронный "Прорыв"
В Италии арестована Партия вакцины AstraZeneca
Стало известно когда увеличат пенсии в 2021 году
Дефицит витамина С повышает риск возникновения инсульта
Аксёнов разрешил мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Спасатели эвакуировали застрявших в метель на Байкале туристов
Названы страны, которые готовы вакцинировать от COVID-19 иностранцев
Россия все меньше изпользует американскую валюту
В чем расширить компетенции омбудсменов: мнение эксперта
Популярное
Российский шоу-бизнес
Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой

Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.

Алёна Кравец рассекретила тайну Валентины Легкоступовой
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Экономика и бизнес
"Северный поток-2" — политический провал с финансовыми убытками
Власть
В МИД рассказали, зачем Запад придумал историю с Навальным
Новости Украины
Три причины, по которым в Донбассе может снова начаться война
Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бурляев требует оградить детей от героев Marvel Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Наука и техника
Стало известно, в какой сфере Россия стала мировым лидером
Мир. Новости мира
Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников