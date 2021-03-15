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Главный санврач Украины заболел после прививки AstraZeneca

Здоровье » Здравоохранение

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у него выявили коронавирус COVID-19 на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки ещё не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы", — написал он.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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