Главный санврач Украины заболел после прививки AstraZeneca

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у него выявили коронавирус COVID-19 на 13-й день после прививки вакциной AstraZeneca Covishield, произведенной в Индии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки ещё не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы", — написал он.