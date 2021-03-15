Ученые рассказали почему потеря обоняния при COVID-19 - это хорошо

Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos.

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19. Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.