Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos.
Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19. Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.