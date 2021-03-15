Некоторым людям противопоказано соблюдение Великого поста, утверждает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Особенно опасно поститься детям, беременным, кормящим женщинам, пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями, сообщает РИА "Новости".
Тем, кто решил соблюдать пост, нужно внимательно относиться к любым изменениям в своём самочувствии.
Диетолог напомнила, что на время Великого поста, который длится более месяца, не употребляются продукты животного происхождения — молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо и птица. Что касается рыбы и морепродуктов, то их можно есть только в определённые дни.
Недостаток белковой пищи специалист советует компенсировать растительными продуктами — бобовыми, хлебом из муки грубого помола, кашами и гарнирами из нерафинированных круп, макаронами из твёрдых сортов пшеницы и орехами.
Соблюдающим Великий пост Стародубова рекомендует питаться сбалансировано и не допускать больших перерывов между приёмами пищи. Между завтраком и обедом, а также обедом и ужином она советует перекусывать.
По окончанию поста Стародубова советует как можно скорее вернуться к полноценному рациону.
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