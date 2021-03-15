Бояться дешёвых аналогов лекарственных препаратов не стоит, рассказал "Пятому каналу" клинический фармаколог Родион Осешнюк.
Он напомнил, что дженерики проходят те же клинические испытания, что и оригинал препарата, поэтому их безопасность и работоспособность доказана. А состав аналога редко отличается от "дорогого" варианта лекарств.
"Дженериковые препараты это не плохо, не какое-то табу или клеймо. Они не опасны. Важно понимать, что их эффективность может отличаться от оригинальных препаратов в связи с тем, что имеет несколько другой состав", — заявил Осешнюк.
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