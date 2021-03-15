Вакцинация пожилых людей поможет снизить количество летальных исходов и тяжёлое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

"Мне кажется, мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации ещё и вакциной против "ковида". Увеличение пропорции вакцинируемых не спасёт от коронавируса, пока не пройдёт какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению тяжёлого течения, к снижению летальности в пуле пожилых пациентов. Поэтому вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация", — сказал Проценко.