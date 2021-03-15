Как продлить жизнь на 25 лет

Ведение здорового образа жизни с молодости может продлить жизнь человека на 20-25 лет, начинать следовать принципам ЗОЖ следует как можно раньше, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже на 25 лет, то есть это очень значительные цифры", — сказала Дроздова.
Она отметила, что чем раньше человек начинает следовать здоровому образу жизни, тем больше он может продлить себе жизнь. По словам эксперта, в продолжительность жизни здоровые привычки вносят наибольший вклад.
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