Из Парижа хотят эвакуировать сотни пациентов с COVID-19

Власти Франции заявили о намерении эвакуировать на этой неделе из отделений интенсивной терапии в парижском регионе около 100 пациентов, заражённых COVID-19.

Данная мера позволит предотвратить новую изоляцию для 12 млн человек во французской столице и её окрестностях. Также правительство хочет активизировать процесс вакцинации населения, который идёт довольно медленными темпами.

"К концу этой недели, вероятно, около 100 пациентов будут эвакуированы из региона Иль-де-Франс, охватывающего Париж", — заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

Также он отметил, что на этой неделе десятки пациентов, заражённых COVID-19, будут доставлены в регионы с меньшей нагрузкой. Больных транспортируют на двух специально оборудованных поездах.