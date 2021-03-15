Врач опровергла пользу долгого сна в выходные

Многие люди предпочитают отоспаться в выходные. Однако эта привычка может быть опасна для биоритмов человека. Более того, дополнительный отдых не даст должного эффекта, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" терапевт и педиатр Ирина Добрецова.

"Утром, даже если это выходной, встаёшь, открываешь глаза, даёшь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в то же время, как и в рабочий день. А потом позволяешь себе час-полтора поваляться в кровати с ощущением расслабления, с ощущением, что выходной", — посоветовала врач.

Также специалист сообщила, что очень важно ложиться не позднее 22:30.

Это связано с тем, что в это время вырабатывается гормон меланин. Чтобы хорошо себя чувствовать, в это время нужно уже крепко спать.

Также врач рекомендует отдыхать днём — хотя бы 20-30 минут в день в промежутке с 14:00 до 15:00.